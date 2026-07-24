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Moškemu na vozičku na pomoč priskočil Spider-Man

Jonesboro, 24. 07. 2026 08.58 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
Ne.M.
Moški na vozičku in pomoč Spider-Mana

Moški na invalidskem vozičku je v mestu Jonesboro v ameriški zvezni državi Arkansas poskušal prečkati šest prometnih pasov, ko mu je nepričakovano na pomoč priskočil superjunak. Skočil je iz rdečega džipa, ki je stal na semaforju.

Christopher Hellenthal je bil še vedno oblečen v kostum Spider-Mana. Malo pred tem je sodeloval na dogodku s tematiko superjunakov v trampolinskem parku, kjer dela, poroča AP News. Ko je opazil človeka na cesti, je nemudoma stekel do njega in mu dejal: "Jaz bom poskrbel zate."

Hitro ga je odpeljal na varno, le nekaj sekund preden se je prižgala zelena luč in se je kolona vozil znova začela premikati. Dogodek je posnela ulična varnostna kamera, posnetek pa je na družbenih omrežjih objavila lokalna policija, ki je Hellenthalu izrazila zahvalo za pomoč pri varnem prečkanju ceste.

"V meni je bilo ogromno adrenalina," je povedal 20-letni Hellenthal in dodal, da je moral zaradi gostega opoldanskega prometa ukrepati hitro. "Pomislil sem samo: 'Nosim ta kostum, to bo kar smešno.'"

Ko je policijska uprava Jonesboro posnetek objavila na Facebooku, je ta postal spletni hit in v kratkem času zbral več deset tisoč všečkov.

Hellenthal, ki živi v Lake Cityju vzhodno od Jonesbora, pravi, da je že od nekdaj oboževal Spider-Mana. Povedal je tudi, da je imel priložnost spoznati pokojnega Stana Leeja, legendarnega ustvarjalca stripov, ki je s tem, ko je Marvelovim superjunakom, kot je Spider-Man, dodal človeške slabosti in ranljivosti, močno vplival na razvoj stripovske industrije in pomagal ustvariti filmske uspešnice, vredne več milijard dolarjev.

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KOMENTARJI8

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Tempus Fugit
24. 07. 2026 11.06
Svet je res nor, če postane novica, da je človek pomagal sočloveku na invalidkem vozičku, nekaj posebnega....
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0 0
Pomladni cvet
24. 07. 2026 11.05
oprostite, ampak men se to zdi zrežirano, model v prvi vrsti pred semaforjem oblečen v spider mana in ravno takrat gre invalid prečkati cesto ob kratkem času za prečkanje
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0 0
Maček
24. 07. 2026 10.58
Pri nas bi vsaj ostali počakali, da bi se nazaj v avto vrnil... sicer pa b ruh od članka
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+1
1 0
Hihitalec
24. 07. 2026 10.45
Zrežirano in tipične ameriške bučke
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-1
1 2
Robi333
24. 07. 2026 10.41
sramota, da so ostali vsi samo gledali.. grozno, kak svet postajamo, kjer je vsakemu pomemben samo on sam
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+0
1 1
Sil Ka 1
24. 07. 2026 10.41
Zrežirano
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+1
3 2
Claus
24. 07. 2026 10.35
Sem vedel, da za res obstaja
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+5
5 0
PSIHOTERAPEVT
24. 07. 2026 10.13
Mene ne morete 😉
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+0
1 1
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