Moškemu na vozičku na pomoč priskočil Spider-Man

Christopher Hellenthal je bil še vedno oblečen v kostum Spider-Mana . Malo pred tem je sodeloval na dogodku s tematiko superjunakov v trampolinskem parku, kjer dela, poroča AP News. Ko je opazil človeka na cesti, je nemudoma stekel do njega in mu dejal: "Jaz bom poskrbel zate."

Hitro ga je odpeljal na varno, le nekaj sekund preden se je prižgala zelena luč in se je kolona vozil znova začela premikati. Dogodek je posnela ulična varnostna kamera, posnetek pa je na družbenih omrežjih objavila lokalna policija, ki je Hellenthalu izrazila zahvalo za pomoč pri varnem prečkanju ceste.

"V meni je bilo ogromno adrenalina," je povedal 20-letni Hellenthal in dodal, da je moral zaradi gostega opoldanskega prometa ukrepati hitro. "Pomislil sem samo: 'Nosim ta kostum, to bo kar smešno.'"

Ko je policijska uprava Jonesboro posnetek objavila na Facebooku, je ta postal spletni hit in v kratkem času zbral več deset tisoč všečkov.

Hellenthal, ki živi v Lake Cityju vzhodno od Jonesbora, pravi, da je že od nekdaj oboževal Spider-Mana. Povedal je tudi, da je imel priložnost spoznati pokojnega Stana Leeja, legendarnega ustvarjalca stripov, ki je s tem, ko je Marvelovim superjunakom, kot je Spider-Man, dodal človeške slabosti in ranljivosti, močno vplival na razvoj stripovske industrije in pomagal ustvariti filmske uspešnice, vredne več milijard dolarjev.