Moški, aretiran v povezavi z umorjenimi deskarji, priznal trojni umor

Potem ko so brata iz Avstralije Jake in Callum Robinson ter njun prijatelj iz ZDA Jack Carter Rhoad izginili v Mehiki, so oblasti aretirale moškega, obtoženega njihovega izginotja. Ta je na sodišče stopil zaradi ugrabitve, a je priznal tudi, da jih je ubil.

Uradniki zvezne države Kalifornijski polotok (Baja California) so Jesusa Gerarda privedli na sodišče in ga obtožili ugrabitve treh deskarjev, vendar bodo zdaj vložili obtožnico še za umor, poroča BBC. Tri turiste, ki so v Mehiko prišli na surferski oddih je verjetno ubil, medtem ko so mu skušali preprečiti, da jim ukrade pnevmatike na avtomobilu. Njihova trupla so po navedbah lokalnih oblasti našli šest dni po izginotju v vodnjaku ob obali. Ob treh truplih so našli še četrto truplo, a naj to ne bi bilo povezano s tem primerom.

Jesus, ki mu pravijo tudi "el Kekas", je bil sprva obtožen ugrabitve, njegove dekle in še en moški pa sta bila pridržana zaradi suma vpletenosti. 23-letno dekle naj bi preiskovalcem povedalo, da se je Jesus po umoru pojavil pri njej doma in ji dejal, da je "nekaj storil trem gringosom". Ko ga je vprašala, kaj je storil, je odgovoril, da jih je ubil. Nato pa ji je pokazal ukradene pnevmatike, ki jih je že namestil na njen avtomobil, trdi tožilstvo. Slednje je prepričano, da je bilo v umore vpletenih več ljudi. Jesus sicer ni bil neznanec policiji. V kazenski evidenci naj bi imel zabeležena kazniva dejanja preprodaje drog, kraje vozil in nasilja v družini, poroča AP.

Trojni umor je na Kalifornijskem polotoku sprožil ogorčenje in strah. Gre namreč za eno najbolj nasilnih mehiških zveznih držav, saj se lokalne kriminalne združbe nenehno borijo za ozemlje, kar neredko vodi do nasilja in smrti. Toda območje Ensenade, ki leži približno 120 kilometrov južno od ameriško-mehiške meje in je znano po odličnih pogojih za deskanje, velja za varnejše in že dolgo privablja deskarje. Zaradi dejstva, da v veliki večini primerov v Mehiki morilcev ne ujamejo, so nekateri Mehičani protestirali, pa ne samo zaradi nasilja, temveč tudi zato, ker oblasti preiskujejo takšna izginotja le, kadar gre za bolj odmevne primere, v katerih so udeleženi tujci.

"Čas je, da jih vrnemo valovom v Avstralijo" Starši bratov Robinson so že odpotovali iz Pertha v Mehiko, da bi identificirali njuni trupli. "Zdaj je čas, da ju vrnemo domov k družini in prijateljem ter valovom oceana v Avstraliji," je dejala njuna mama Debra Robinson. "Naša srca so zlomljena in in svet je za nas postal temnejši," je dodala. "Bila sta mlada moška, ki sta skupaj uživala v svoji strasti do deskanja." Sožalje je izrazil tudi avstralski premier Anthony Albanese in dodal, da vsi starši čutijo izgubo družine Robinson. "Mislim, da je ves narod sočuten s starši Calluma in Jaka. Izguba sina ali hčerke je najhujša nočna mora vsakega starša. Izgubiti dva otroka je naravnost grozno, zato izrekam najgloblje sožalje in sočutje," je dejal Albanese za perthski radio 6PR. Skupina deskarjev je izvedla obred veslanja na morju, s katerim so se poklonili umorjeni trojici.