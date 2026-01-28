Moški napadel demokratsko kongresnico z neznano tekočino

"Mislila sem, da je eden od njenih pomočnikov prišel, da bi ji izročil sporočilo ali kaj podobnega," je za BBC povedala ena od prič in dodala, da se je po dvorani nemudoma razširil oster vonj do zdaj še neznane snovi, ki jo je uporabil moški.

Demokratska kongresnica Minnesote Ilhan Omar v dogodku ni bila poškodovana in je kasneje nadaljevala z govorom. "V redu sem. Sem preživela. Ta mali hujskač me ne bo ustrahoval pri opravljanju mojega dela. Ne dovolim, da nasilneži zmagajo," je zapisala v odzivu na družbenem omrežju X.

Policija je moškega na kraju aretirala, prijetju pa se je upiral. Medtem ko so ga vlekli iz dvorane, je kričal: "Omarjeva nas hujska drug proti drugemu".

S katero snovjo je moški popršil kongresnico, še ni znano, oblasti so odredile preiskavo. Po besedah novinarja BBC, ki je sedel v dvorani, je imela tekočina kisel vonj, podoben kemikaliji.

Na incident se je odzval tudi župan Minneapolisa Jacob Frey in zapisal: "Nasilje in ustrahovanje v Minneapolisu nimata mesta. Lahko se ne strinjamo, ne da bi ogrožali ljudi ... takšnega vedenja v našem mestu ne bomo tolerirali".