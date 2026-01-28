Naslovnica
Tujina

Moški napadel demokratsko kongresnico z neznano tekočino

Minneapolis, 28. 01. 2026 06.58

Avtor:
M.S.
Napad na demokratsko kongresnico v Minneapolisu

V Minneapolisu, kjer zaradi potez zveznih agentov že več tednov vladajo zaostrene razmere, se je zgodil nov incident, tokrat v mestni hiši. Medtem ko je nagovarjala občinstvo, je moški demokratsko kongresnico somalijskih korenin popršil z neznano tekočino. Policija ga je na kraju aretirala, po dogodku pa so odredili forenzično preiskavo.

"Mislila sem, da je eden od njenih pomočnikov prišel, da bi ji izročil sporočilo ali kaj podobnega," je za BBC povedala ena od prič in dodala, da se je po dvorani nemudoma razširil oster vonj do zdaj še neznane snovi, ki jo je uporabil moški.

Demokratska kongresnica Minnesote Ilhan Omar v dogodku ni bila poškodovana in je kasneje nadaljevala z govorom. "V redu sem. Sem preživela. Ta mali hujskač me ne bo ustrahoval pri opravljanju mojega dela. Ne dovolim, da nasilneži zmagajo," je zapisala v odzivu na družbenem omrežju X.

Policija je moškega na kraju aretirala, prijetju pa se je upiral. Medtem ko so ga vlekli iz dvorane, je kričal: "Omarjeva nas hujska drug proti drugemu".

S katero snovjo je moški popršil kongresnico, še ni znano, oblasti so odredile preiskavo. Po besedah novinarja BBC, ki je sedel v dvorani, je imela tekočina kisel vonj, podoben kemikaliji.

Na incident se je odzval tudi župan Minneapolisa Jacob Frey in zapisal: "Nasilje in ustrahovanje v Minneapolisu nimata mesta. Lahko se ne strinjamo, ne da bi ogrožali ljudi ... takšnega vedenja v našem mestu ne bomo tolerirali".

Omarjeva je leta 2019 postala prva ameriška državljanka somalijskih korenin, ki je bila izvoljena v ameriški kongres. Kongresnica je ostra kritičarka ameriškega predsednika Donalda Trumpa, slednji pa jo je že večkrat označil za "radikalno levičarko". Ministrstvo za pravosodje in kongres preiskujeta tudi njene finance.

Dogodka v mestni hiši se je sicer udeležilo okoli 100 ljudi, Omarjeva pa je spregovorila o nedavnih incidentih v mestu, povezanih z vladno službo za priseljevanje in carino (Ice). V svojem govoru je pozvala k ukinitvi te agencije, ob tem pa izrazila prepričanje, da bi morala ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem odstopiti.

V Minneapolisu je napeto že vse od začetka januarja, ko je agent Ice ubil ameriško državljanko Renee Good, razmere pa so se dodatno zaostrile po nedavnem novem incidentu, v katerem so zvezni agenti ubili še enega ameriškega državljana, Alexija Prettija.

Trump je po ogorčenju zaradi dveh smrti v okviru posredovanja zveznih agentov v torek napovedal deeskalacijo.

