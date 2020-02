Moški dobil tožbo zaradi registrske tablice z napisom 'Jaz sem Bog'

Bennie Hart je več kot desetletje na svojem jeklenem konjičku imel registrsko tablico z napisom 'Jaz sem Bog'. Ko se je pred štirimi leti iz ameriške zvezne države Ohio preselil v zvezno državo Kentucky, je zaprosil za prenos tablice, a so mu tamkajšnji uradniki prošnjo zavrnili. Zapisali so, da je njegova prošnja "neokusna in bi pomenila potencialno distrakcijo drugim voznikom in možne konfrontacije".