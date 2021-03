57-letnik, ki na obsevanem območju Fukušime rešuje mačke

"Prepričati se želim, da bom poskrbel za vse te mačke," je Sakae Kato sporočil iz svojega doma, ki se zaradi sevanja nahaja v karantenskem območju. "Po tem želim umreti, pa naj bo to dan ali pa uro kasneje,"je odločen.

Doslej je na svojem vrtu pokopal 23 mačk, sicer pa trenutno skrbi še za 41 mačk, ki živijo v njegovi hiši in še eni prazni zgradbi, ki stoji na njegovem posestvu. Hrano jim pušča v skladišču, ki ga ogreva s parafinsko pečjo. Rešil je tudi psa Počija. Ker nima tekoče vode, mora steklenice polniti pri bližnjem gorskem izviru, poleg tega uporablja le javna stranišča, poročaReuters.

57-letnik, nekoč lastnik malega gradbenega podjetja, pravi, da ga je k odločitvi, da ostane, čeprav so takrat z območja evakuirali več kot 160.000 ljudi, deloma spodbudil šok, ko so ob rušenju v zapuščenih hišah našli mrtve hišne ljubljenčke. Mačke so mu tako dale razlog, da ostane na ozemlju, ki je v lasti njegove družine že tri generacije."Nočem oditi, rad živim v teh gorah," je dejal, medtem ko je stal pred svojo hišo, ki jo sicer sme obiskati, a tehnično v njej ne sme bivati.

Dvonadstropna lesena konstrukcija je v slabem stanju. Talne podloge so začele gniti, na strehi in v stenah so luknje. Streha je hišo sicer vse do preteklega meseca, ko je prišlo do manjšega potresa, dobro ščitila pred dežjem in vetrom. Potres je vzbudil grenke spomine na 11. marec 2011, ko je cunami povzročil jedrsko katastrofo. "Hiša bi lahko zdržala še dve ali tri leta. Stene so se začele nagibati,"je dejal Kato.