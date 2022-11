Moški, ki je kruto umoril partnerko, obsojen na dodatnih 15 let zapora

Moški, ki je obsojen zaradi umora svoje nekdanje partnerke, ki je umrla 21 let po tem, ko jo je leta 1998 v mestu Weston živo zažgal, je obsojen na še dodatnih 15 let zapora. Sodnica je dejala, da je Craig večkrat ponovil prizor, ki ga je videl v filmu Stekli psi. Zdravniki so sicer napovedovali, da bo Jacqueline Kirk umrla kmalu po napadu, vendar je zaradi zapletov, povezanih s posledicami napada, umrla leta 2019.

Steven Craig je bil leta 2000 spoznan za krivega in je v zaporu preživel že 19 let, zaradi smrti nekdanje partnerke Jacqueline Kirk pa bo moral v zaporu preživeti še 15 let. Craig je sicer priznal napad na Kirkovo, vendar zanika, da bi bil odgovoren za njen umor. Sodnica, ki je 58-letnika obsodila na sodišču v Bristolu, je dejala, da je Craig večkrat ponovil prizor, ki ga je videl v filmu Stekli psi. Dodala je, da ni nobenega dvoma, da je načrtoval brezobziren in nameren napad na mater dveh otrok in napad označila kot brutalen. Sodnica je izpostavila tudi, da je v preteklosti Craig že izvajal nasilje nad Kirkovo. Pred izrekom sodbe je tožilec Richard Smith KC prebral izjavo Kirkove, ki jo je oktobra 1999 dala policiji, v kateri je povedala, da je življenje sedaj zanjo nenehna bitka, poroča BBC. Njen sin Shane je povedal, da je bila njegova mati v času njegovega odraščanja sicer močna oseba, vendar se je začela spreminjati, ko je začela razmerje s Craigom. Kirkova je sicer Craiga srečala, ko je bil brezdomec in mu ponudila možnost bivanja. Po napadu je bila tako iznakažena, da jo je hčerka prepoznala le po nogah Kirkova je bila po napadu tako iznakažena, da jo je hčerka prepoznala le po nogah. Sonna je v izjavi povedala, da je vseh 21 let bila hvaležna za vsak dodaten dan, ki ga je lahko preživela z mamo. Na začetku so ji namreč zdravniki povedali, da bo po napadu mati kmalo umrla. Višji preiskovalni uradnik Mark Almond je dejal, da je Kirkova, preden je umrla, z neverjetno odločnostjo premagovala številne izzive in se borila, da bi ponovno zaživela življenje, ki ga je živela pred napadom.