Moški, ki je na parkirišču ustrelil 43-letnika, še vedno na begu

Priče dogodka so za Jutarnji list povedale, da je storilec pritekel iz BMW-ja, ustrelil moškega, nato pa stekel nazaj v avto. Avto je vozila ženska, po streljanju pa sta skupaj pobegnila s kraja zločina.

Jutarnji list poroča, da je storilec v glavo ustrelil 43-letnega Krešimirja G ., ki so ga po napadu odpeljali v bolnišnico. Njegovo stanje je kritično, ponoči so ga operirali. Iz bolnišnice so sporočili, da so o zdravstvenem stanju moškega obvestili njegovo družino, več informacij pa niso želeli podati.

Kot je danes zjutraj sporočila zagrebška policija, je osumljenec še vedno na begu. Po poročanju hrvaških medijev naj bi policisti sicer vedeli, kdo je streljal, saj so enemu od očividcev pokazali fotografijo osumljenca, ta pa naj bi potrdil, da je prepoznal strelca.

"Moški je pritekel iz BMW-ja in drugega moškega ustrelil v glavo. V avtu je bila tudi ženska. Star je bil okoli 45 let. Ko ga je ustrelil, je stekel nazaj v avto, šlo je za črn BMW, in s polnim plinom oddrvel s parkirišča," je dejala ena od prič.

"Ravno sem šel na sprehod, ko sem zagledal policijski avto. Videl sem moškega na tleh v mlaki krvi. Sosedje so povedali, da so slišali streljanje in poklicali policijo, ki je hitro prispela," pa je za 24sata dogajanje opisal eden od očividcev.