Za dekletov rojstni dan poskušal ukrasti opico

Pred tremi leti je po svetu odjeknila zgodba o moškem, ki je ponoči vdrl v živalski vrt na Novi Zelandiji in iz njega poskušal ukrasti manjšo opico. Med poskusom, da bi preskočil električno ograjo pa mu je spodletelo, saj se je spotaknil in ob tem izpustil opico. Žival se je ob tem poškodovala, zaradi poskusa ugrabitve pa naj bi bila tudi travmatizirana, poroča The Independent.

Par po Casfordovem dejanju ni ostal skupaj, čeprav se ji je po izpustitvi iz zapora med nastopom v televizijski oddaji New Zeland Today poskušal odkupiti s serenado. V oddaji je razril tudi razlog, zakaj je želel dekletu za rojstnodnevno darilo podariti prav to opico.

Casford je pred poskusom ugrabitve opice dekle na zmenek odpeljal v živalski vrt v Wellingtonu. Dejal je, da sta bila takrat priča skoraj filmskemu dogodku. "Ta mala opica je svojo majhno tačko prislonila na steklo ob dekletovo roko. Bilo je kot nekaj, kar vidiš v filmu,« je dejal in povedal, da je njegovo dekle takrat vzkliknilo: "O moj bog, želim si eno od teh opic."Takrat se je odločil, da bo dekletu za rojstni dan podaril prav to opico, je priznal.

Ob dveh zjutraj je tako preplezal ograjo, da bi iz živalskega vrta ukradel malo opico. "Prižgal sem vžigalnik in videl, kako te majhne oči zrejo vame. Nato sem ga prijel in odšel," je povedal Novozelandčan, ki je priznal, da je bil med dejanjem pod vplivom substanc. Ko je prišel do električne ograje pa je v paniki opico izpustil in poskušal preskočiti ograjo, vendar mu to ni uspelo.

Po aretaciji je bil obsojen na dve leti in osem mesecev zaporne kazni. Casford je poleg vloma v živalski vrt priznal tudi več napadov, dve naklepno povzročeni materialni škodi, napad z namenom poškodbe, namenske povzročitve poškodbe in kršitev skupnostnega dela.