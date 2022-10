Moški, ki je s kladivom napadel moža Pelosijeve, pristaš teorij zarote

Soprog predsednice predstavniškega doma ameriškega kongresa Nany Pelosi je po petkovem napadu prestal operacijo in okreva. Moški, ki ga je napadel s kladivom in mu povzročil hude poškodbe glave, je medtem za zapahi. Ameriški mediji poročajo, da gre za pristaša palete teorij zarote – od judovske svetovne nadoblasti do tega, da demokrati za zajtrk uživajo dojenčke.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

42-letni osumljenec David Depape je v petek zgodaj zjutraj vstopil v hišo Pelosijevih skozi drsna vrata in začel po stanovanju iskati predsednico kongresa. Ameriški mediji poročajo, da je kričal: "Kje je Pelosijeva?". Naletel je na 82-letnega soproga Paula Pelosija, s katerim sta se potem začela ruvati in nekdo je prvi zagrabil za kladivo. Policisti so napadalca obvladali in aretirali. Obtožen je poskusa umora, napada na ostarelo osebo, vloma in drugih zločinov. Vendar je ni odnesel poceni, saj so tudi njega odpeljali na zdravljenje po spopadu z dvakrat starejšim finančnikom.

Paula Pelosija so s poškodovano lobanjo in drugimi deli telesa hitro odpeljali v bolnišnico, kjer je prestal operacijo in okreva. Pričakujejo popolno okrevanje, je sporočil tiskovni predstavnik Pelosijeve Drew Hammill. Pelosijeva je bila v času napada v Washingtonu. Napad je ostro obsodila večina republikanskih politikov. Ameriški predsednik Joe Biden je napad označil za "politično motiviranega in podlega". "Vsak človek s čisto vestjo mora jasno in nedvoumno nastopiti proti nasilju v naši politiki," je dejal na predvolilnem shodu v Filadelfiji.

icon-expand Napadalec David Depape. FOTO: AP