Moški, ki je ustrelil Fica, pred sodnika, policija preiskala njegov dom

Policija informacij glede preiskave atentata ne podaja informacij. Slovaški mediji pa so v petek poročali, da so policisti v spremstvu domnevnega napadalca preiskali njegov dom v Levicah. Identitete osumljenca za napad policija ni razkrila, po poročanju medijev pa gre za 71-letnega pisatelja in nekdanjega varnostnika Juraja Cintulo.