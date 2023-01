Moški, ki je v Iranu obglavil svojo ženo, obsojen na osem let zapora

Takšna sodba je v skladu z iransko zakonodajo, po kateri se naklepni umor kaznuje s smrtjo, razen če družina žrtve odpusti morilcu, je pojasnil tiskovni predstavnik sodišča Massoud Setayeshi. Poleg Sajjada Heydarija je bil zaradi sodelovanja pri umoru na tri leta in devet mesecev obsojen tudi Monin svak.

Zaradi grozljivega umora so se v Iranu oglasili številni protestniki, ki so zahtevali spremembo omenjenega zakona. Ta naj bo narejena tako, da bo ustrezno kaznovala nasilje v družini in bolje zaščitila žrtev. Prav tako so se pojavili pozivi k dvigu najnižje zakonske starosti za otroke. Spodnja meja za poročanje deklet je trenutno določena pri 13 letih, vendar se lahko tudi mlajša dekleta zakonito poročijo, če dobijo soglasje sodišča in staršev.