Moški, ki je vklesal imeni v zidove Koloseja: 'Nisem vedel, da je tako star'

Dimitrov, fitnes trener, ki živi v Bristolu, je nedavno s ključem vrezal svoje ime in ime svojega dekleta v notranjo steno 2000 let starega Koloseja.

Dimitrov, ki mu grozi visoka denarna kazen in morebitna zaporna kazen, je pohvalil tiste, ki "s predanostjo, skrbnostjo in požrtvovalnostjo varujejo neprecenljivo zgodovinsko in umetniško vrednost Koloseja", nato pa dodal, da je "z globoko zadrego šele po tem, kar se je žal zgodilo, izvedel za starodavnost spomenika."

Moškega preiskujejo zaradi poškodovanja kulturne dediščine in mu, če bo obsojen, grozi denarna kazen od 2.500 do 15.000 evrov ter zaporna kazen od dveh do petih let. Njegovo dekle Hayley ni v preiskavi. "Fant je prototip tujca, ki lahkomiselno verjame, da je v Italiji dovoljeno vse, tudi dejanja, ki bi bila v njihovih državah strogo kaznovana," je dejal odvetnik Dimitrova Alexandro Maria Tirelli.

V rimskem amfiteatru, ki je bil dokončan pod cesarjem Titom leta 80 našega štetja, so se gladiatorji med seboj in z divjimi živalmi spopadali v krutih bojih, ki si jih je ogledalo na tisoče gledalcev.