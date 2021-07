Moški, ki je zabodel 16 mačk, dobil več kot pet let zaporne kazni

Moški, ki je v vrsti nočnih napadov zabodel 16 mačk, je dobil več kot pet let zaporne kazni. 54-letni varnostnik je sicer svoje zločine zanikal, a je bil junija spoznan za krivega. Ena od lastnic je svojega mačka Gizma mrtvega našla na pločniku pri vhodnih vratih, drugi je ljubljenček umrl v naročju. Sodnik je vedenje moškega označil za "okrutno".

Steven Bouquet je med oktobrom 2018 in junijem 2019 v Brightonu ubil devet mačk. Še sedem jih je ranil. "Morilec mačk iz Brightona", kot so ga poimenovali, je bil na sodišču Hove Crown obsojen na pet let in tri mesece zapora. Preden mu je sodišče izreklo kazen, so številni lastniki opisali svoje doživljanje teh grozljivih dejanj, poroča BBC.

Catherine Mattock je dejala, da ne more nehati razmišljati o svojem mačku Alanu, ki ji je umrl v naročju. "Bil je mrtev in prelit s krvjo, a še vedno topel," je dejala. Spregovorila je tudi o njegovi "nedolžni igrivi naravi" in dejala, da bi ga od tekanja naokoli prej zadela kap, kot da ga bo kdo zabodel. Emma Sullivan je sodišču povedala, da je svojega mačka Gizma mrtvega našla na pločniku pri vhodnih vratih. "Bila sem čisto iz sebe. Tako sem jokala, da se nisem morala potolažiti," je dejala. Lucy Kenward je izpostavila, da je svojega mačka Cosma nemudoma odpeljala na veterino, a ga niso uspeli rešiti. Ker ni bil zavarovan, je za zdravljenje plačala 5000 funtov (5872 evrov). "Cosmo je bil resnično del družine, pri meni je bil že osem let. Počutim se tako krivo, da sem ga spustila ven," je dejala.

icon-expand Slika je simbolična. FOTO: Dreamstime

Sodnik Jeremy Gold je ob izreku obsodbe dejal, da bo za napade na mačke v zaporu preživel pet let, zaradi posedovanja noža pa še tri mesece. Še dodatne tri mesece je dobil zaradi kršitve pogojev varščine, potem ko se ni udeležil sojenja na sodišču Chichester Crown. Sodnik je odločil, da bo polovico kazni prestajal v zaporu, drugo polovico pa bo prestal s pogojno kaznijo. Dodal je, da je bilo Bouquetovo vedenje "okrutno". "Živali ne ogrožam" Bouquet je obtožbe zanikal in v pogovoru s policijo dejal, da "ne ogroža živali". Ujeli so ga šele po tem, ko so ga med ponovnim napadom posnele varnostne kamere, ki jih je postavil lastnik ene od umorjenih mačk. Kasneje so na morilčevem telefonu našli fotografije dveh mačk, ki ju je zabodel. Med hišno preiskavo so odkrili tudi nož z mačjo DNK. Vodja preiskave, detektiv Chris Thompson, je pojasnil, da so po pregledu njegovega računalnika ugotovili, da je večkrat obiskal lokalno spletno stan z informacijami o izgubljenih mačkah, pri čemer je veliko pozornosti namenil ubitim mačkam. "Ogledal si je tudi številne videoposnetke, na katerih psi ubijajo mačke. Na njegovem telefonu pa smo našli tudi dve fotografiji, posneti ob različnih urah dneva, ki sta prikazovali mrtvo mačko na vrtu. Verjamemo, da je mačko fotografiral on," je pojasnil detektiv.