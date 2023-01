Moški, ki je zažgal duhovnika, tokrat skušal v plamene oviti še sebe

Večinoma starejše ženske in tudi nekaj otrok je pričakovalo običajno sredino molitev, doživelo pa šok in trepetanje za lastno varnost. Nekaj minut pred 18. uro je pred oltar sedel moški, oznanil, da bo kmalu pepelnična sreda, in se polil z neznano vnetljivo tekočino. "Bil je ves moker, v eni roki ni držal ničesar, v drugi pa je imel vžigalnik. Grozil je meni in vernikom, dejal nam je, zdaj vam bom pa pokazal," pripoveduje duhovnik Juozas Čičirka.

Ni imel časa, da bi uresničil grožnjo, saj ga je Čičirka nemudoma poškropil s solzivcem, njegov nahrbtnik brcnil stran, nato pa – kot je razvidno s posnetkov nadzornih kamer – omotičnega skušal zadržati do prihoda policistov. Storilec se je nasilno odzval, med prerivanjem se mu je strgala bunda, duhovniku pa je na pomoč priskočil eden od vernikov. Skupaj sta ga zbila na tla in mu za hrbtom zavezala roke. 53-letnika, ki se je krčevito upiral tudi gasilcem in policistom, so aretirali, ovadili zaradi ogrožanja varnosti in ustrahovanja ter odpeljali v psihiatrično bolnišnico.

Kot pripovedujejo duhovniki v okrožju Kaunas, je možakar zadnjega pol leta hodil v različne cerkve in grozil, da bo pobil duhovnike. To je sicer skušal storiti že maja 2011, ko je sredi jutranje maše z vnetljivo tekočino polil duhovnika R. Kuprisa in ga zažgal. Župnik je preživel, a utrpel opekline prve in druge stopnje po glavi in obrazu. Potem se je požigalec zdravil v psihiatrični bolnišnici Rokiškis, od koder so ga nato leta 2017 izpustili. Po sredinem incidentu se je znova vrnil tja in bo na zdravljenju vse do sojenja. Grozi mu do štiri leta zapora, če bo psihiatrična stroka ocenila, da je bil prišteven in lahko odgovarja za svoje dejanje.

"Pripravljeni smo bili na takšen razvoj dogodkov, zato smo se oborožili s solzivcem in dodatnimi gasilnimi aparati," je dejal Čičirka. Materialne škode v cerkvi tokrat niso utrpeli. Pristojni škof pa upa, da je njihov največji problem zdaj končno rešen, grožnja pa odpravljena.