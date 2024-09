Moški, ki je zažgal ugandsko maratonko, umrl v bolnišnici

Moški, ki je z bencinom polil olimpijko iz Pariza Rebecco Cheptegei in jo zažgal, je umrl v bolnišnici, poročajo kenijski mediji. Tudi sam je namreč v napadu utrpel poškodbe, ki so bile zdaj zanj usodne. Pokojna športnica in moški sta bila nekdanja partnerja, tragedija pa naj bi se zgodila zaradi premoženjskega spora.