Moški, ki je zbil dveletnega otroka in njegovo mamo, vozil prehitro

Istrska policijska uprava je sporočila, da so kriminalisti zaključili preiskavo hude prometne nesreče, ki se je zgodila v nedeljo na Brionih. Kot so pojasnili, je 51-letni voznik osumljen "storitve kaznivega dejanja ogrožanja življenja ali premoženja z nevarnim dejanjem ali sredstvi, ki so povezana s hudim kaznivim dejanjem zoper splošno varnost".

Kriminalisti so ugotovili, da je moški vozil z neprilagojeno hitrostjo, ko je s prednjim delom vozila zadel 36-letno državljanko Poljske in njenega dveletnega otroka. Slednji je zaradi hudih poškodb pozneje v bolnišnici umrl, njegova mati pa je hudo poškodovana.