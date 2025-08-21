Moški, ki naj bi ga napadel medved, pravzaprav žrtev lastnega sina

Japonska policija je sporočila, da je starejšega moškega, za katerega so sprva verjeli, da ga je ubil medved, v resnici do smrti zabodel njegov sin.
51-letnega Fudžijukija Šinda so v torek aretirali v severni prefekturi Akita zaradi suma umora njegovega 93-letnega očeta Fudžijošija.
Policija je sprva javnost sicer opozarjala na previdnost pred morebitnim srečanjem z zverjo, a so obvestila nato umaknili, ko so ugotovili, da so rane bolj podobne tistim z nožem kot pa zobem in krempljem medveda.
93-letnika je okrvavljenega na tleh našla njegova žena. 51-letnik, ki je živel s starši, je policiji najprej dejal, da med napadom, ki naj bi se zgodil doma, ni opazil ničesar nenavadnega, poroča Kyodo News. Preiskovalci so v družinskem domu že zasegli več nožev in poskušajo najti morilsko orožje, piše Jiji Press. Motiva za umor še niso razkrili.
Medvede na severu Japonske sicer čedalje pogosteje opažajo v bližini vasi. Starajoča se populacija in krčenje kmetijskih zemljišč namreč vplivata na širjenje njihovega življenjskega prostora, zaradi česar se približujejo naseljem. Tudi število napadov na človeka se je v zadnjih letih tam povečalo. Med marcem 2023 in marcem 2024 so napadli kar 219-krat, pri čemer je šest ljudi umrlo, je sporočilo japonsko ministrstvo za okolje. Julija letos pa je rjavi medved v stanovanjskem naselju ubil dostavljalca časopisov.
Zaradi porasta srečanj z medvedi so oblasti tudi omilile lovske zakone, da bi olajšale njihov odstrel. Lovci so posledično ujeli in ubili na tisoče medvedov.
