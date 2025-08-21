Moški, ki naj bi ga napadel medved, pravzaprav žrtev lastnega sina

Japonska policija je sporočila, da je starejšega moškega, za katerega so sprva verjeli, da ga je ubil medved, v resnici do smrti zabodel njegov sin.

51-letnega Fudžijukija Šinda so v torek aretirali v severni prefekturi Akita zaradi suma umora njegovega 93-letnega očeta Fudžijošija.

Policija je sprva javnost sicer opozarjala na previdnost pred morebitnim srečanjem z zverjo, a so obvestila nato umaknili, ko so ugotovili, da so rane bolj podobne tistim z nožem kot pa zobem in krempljem medveda.

93-letnika je okrvavljenega na tleh našla njegova žena. 51-letnik, ki je živel s starši, je policiji najprej dejal, da med napadom, ki naj bi se zgodil doma, ni opazil ničesar nenavadnega, poroča Kyodo News. Preiskovalci so v družinskem domu že zasegli več nožev in poskušajo najti morilsko orožje, piše Jiji Press. Motiva za umor še niso razkrili.