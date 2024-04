Moški, ki je protestiral pred sodiščem, je umrl

V parku nasproti sodišča na Manhattnu, kjer je v petek potekalo sojenje Donaldu Trumpu, se je zgodil incident. Moški, ki je protestiral proti newyorški univerzi, se je zažgal. Odpeljali so ga v bolnišnico, danes pa so sporočili, da je umrl. Trije policisti, ki so poskusili preprečiti, da bi se požar razširil, so bili poškodovani. Poleg njih se je v incidentu poškodoval še en uslužbenec sodišča.