Moški, ki se je zažgal v Zagrebu, podlegel poškodbam

Po včerajšnjem incidentu nedaleč od sedeža hrvaške vlade in sabora, ko se je 57-letnik polil z bencinom in zažgal, so danes zdravniki sporočili, da je podlegel poškodbam, poroča Net.hr.

Spomnimo

Incident se je zgodil včeraj okrog 9.40, ko je moški prišel v bližino vlade in se polil z bencinom. Ko so varnostniki pritekli do njega, je že zagorel, do prihoda reševalcev pa je bil živ in pri zavesti, a v resnem stanju. Odpeljali so ga na intenzivno nego travmatološke klinike, kjer so ga poskusili ohraniti pri življenju. "Prognoze so slabe. Pacient se bori za življenje," so že včeraj dejali zdravniki na tiskovni konferenci.

Na kraj dogodka je prišel tudi premier Andrej Plenković in njegovi sodelavci, Markov trg pa je bil za nekaj časa zaprt.