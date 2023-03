Moški na Floridi umrl zaradi 'amebe, ki se hrani z možgani'

V človeško telo, ameba vstopi skozi nos. To se običajno zgodi, ko ljudje plavajo ali se potapljajo. Ameba nato potuje po nosu do možganov, kjer uniči možgansko tkivo in povzroči uničujočo okužbo, imenovano primarni amebični meningoencefalitis (akutno gnojno vnetje možganov in možganskih ovojnic), ki je skoraj vedno smrtno nevaren. Simptomi so glavobol, vročina, slabost, izguba ravnotežja, dezorientiranost in otrdel vrat.

Okužbe z amebo so zelo redke, pojavijo se le, kadar onesnažena voda pride v sinuse. "S pitjem vode iz pipe se nikakor ne morete okužiti," je v izjavi zapisalo ameriško ministrstvo za zdravje.