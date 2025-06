Moški na letališču v Moskvi malčka zagrabil in ga z vso silo vrgel ob tla

Na družbenih omrežjih je kmalu zakrožil posnetek varnostnih kamer, ki so ujele grozljivi napad. Na njem vidimo majhnega dečka, ki stoji ob kovčku, za njim pa stoji moški. Ta najprej mirno pogleda naokoli, da se prepriča, ali ga kdo vidi. Nato v hipu zagrabi dečka za noge, ga dvigne v zrak in z vso silo z glavo navzdol vrže ob tla. Nato stopi nekaj korakov nazaj, do dečka pa priteče nek drugi moški in ga dvigne s tal. Mati naj bi dečka le za nekaj sekund pustila samega, da je vzela otroški voziček.

The Daily Mail pa je poročal, da ruska policija preiskuje tudi, ali je bil motiv za kruto dejanje morda rasistične narave. Moški naj bi sicer na vprašanje, zakaj je to storil, dejal, da ne ve, ker je bil "pod vplivom drog".

Po navedbah britanskega The Mirror , ki se sklicuje na besede napadalčevega prijatelja, naj bi se Vitkov vračal domov preko Moskve, po tem, ko naj bi ga odpustili z gradbišča jedrske elektrarne v Egiptu, ker ni prestal naključnega testa na droge in alkohol.

Malček Jazdan se zdaj v bolnišnici bori za svoje življenje. Zaradi hudih zlomov lobanje in poškodb hrbtenice je v umetni komi in priklopljen na ventilator.

Ruska komisarka za pravice otrok v moskovski regiji, Ksenija Mišonova, je napad označila za nedopusten zločin in zahtevala najstrožjo možno kazen za napadalca. Nina Ostanina, vodja ruskega parlamentarnega odbora za družino in otroke, pa je storilca označila za "nečloveka" in dodala, da takšni posamezniki "nimajo mesta v civilizirani družbi".

Iranski veleposlanik v Rusiji, Kazem Džalali, je ostro obsodil napad in ga označil za "povsem nehumanega", je poročala iranska tiskovna agencija Tasnim. Veleposlanik je namreč takoj stopil v stik z ruskimi oblastmi, da bi potrdil, ali je otrok iranski državljan. "Sprva so poročali, da je bil otrok Iranec. Kolegi z ruskega zunanjega ministrstva so nam povedali, da je v datoteki navedeno, da gre za Afganistanca. Nedolžen otrok, ki je trenutno v komi, je očitno iz afganistanske družine," je pojasnil Džalali.

Odzval se je tudi na nepotrjene navedbe na družbenih medijih, da naj bi imel storilec poleg beloruskega tudi izraelsko državljanstvo. "Kroži videoposnetek, ki prikazuje, kako je otrok brutalno vržen ob tla. Nekateri trdijo, da je napadalec Jud, vendar tega ne morem potrditi," je dejal Džalali.

Napad na leto in pol starega otroka na moskovskem letališču je ostro obsodil tudi koordinacijski svet afganistanskih diplomatskih in konzularnih predstavništev. Ruske oblasti pa je pozval, naj začnejo takojšnjo, pregledno in temeljito preiskavo, poroča portal Kabul Now.