Moški na nemški šoli z nožem napadel žensko in deklico

"Ženska in deklica sta hudo poškodovani in sta v bolnišnici," je sporočil tiskovni predstavnik policije. Motiv kaznivega dejanja še ni znan. Prav tako ni jasno, kakšno je razmerje med žensko in otrokom ter storilcem.

Po zločinu je bila šola ograjena, policisti pa so preiskali stavbo. Pri iskanju moškega so uporabili policijski helikopter.