Moški na newyorški podzemni železnici zažgal spečo žensko

Policijska komisarka v New Yorku Jessica Tisch je dogodek opisala kot enega najbolj grozljivih zločinov, ki jih lahko oseba stori sočloveku. Pojasnila je, da se je incident zgodil na vlaku linije F v Brooklynu.

Moški je pristopil do ženske, ki je spala, in jo zažgal. Kot je povedala Tischova, je z vžigalnikom zanetil njena oblačila. Policisti, ki so takrat dežurali na postaji, so zavohali dim, ko so se po stopnicah spustili na peron, pa so videli osebo v vagonu, ki jo je v celoti zajel ogenj.

Požar so hitro pogasili, a ženski ni bilo več pomoči in so jo razglasili za mrtvo. Po navedbah policije se žrtev in moški nista poznala, preden jo je zažgal, pa med njima ni bilo nobene interakcije.