Moški na Norveškem zabodel tri osebe, ena huje poškodovana

Mirno petkovo dopoldne v dolini Numedal na jugozahodu Norveške je prekinil nepričakovani incide nt. "Lahko potrdimo, da je med storilcem napada in eno od zabodenih oseb obstajala družinska povezava," je sporočila policija. Dodala je, da gre za družino iz Sirije, storilec in ena izmed žrtev pa sta poročena.

Sprva so sumili, da je napadalec žrtve izbral naključno.

Napad se je zgodil dva dni po tem, ko je Norvežan, 38-letni danski državljan Espen Andersen Braten, priznal krivdo za morilski pohod v norveškem mestu Kongsberg, ki se nahaja približno 80 kilometrov jugozahodno od Osla. Napad se je zgodil oktobra lani, umrlo je pet ljudi, štiri ženske in moški, vsi stari med 50 in 70 let. Še tri osebe so bile ranjene, vključno z enim policistom.