Moški na pomoč poklical policijo, ustrelili njega

Ker je 43-letni moški na ulici slišal strele, kasneje pa so mu vlomili še v hišo, je poklical policijo. Ko so policisti prišli na kraj, so v hiši našli moškega in žensko, ki sta se grebla za nož. Ker prijavitelj noža po pozivanju policista ni spustil, pa je nanj streljal in ga smrtno ranil. Vse skupaj je posnela tudi telesna kamera.