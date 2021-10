Moški na vlaku v Tokiu zabodel več potnikov, nato pa zanetil požar

Policija je napadalca prijela na kraju incidenta. Kot poroča AP, so ga identificirali kot moškega, starega med 20 in 30 let. Motiv za napad še ni znan, preiskava dogodka pa je v teku. Napad se je sicer zgodil na železniški progi Keio v zahodnem delu Tokia.

Televizijski posnetki prikazujejo gasilce, policiste in reševalce, ki skušajo potnike spraviti na varno. Mnogi med njimi so vlak zapustili skozi okna.