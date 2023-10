Moški naj bi žensko z manjšim letalom zalezoval kar štiri leta

65-letni Michael Arnold se v južnem Vermontu (kjer ima letalo) sooča s hudimi obtožbami zalezovanja, kršenja odredbe o preprečevanju zlorabe, upiranja aretaciji, oviranja javnega uradnika in dajanja lažnih informacij policiji.

Iz pridržanja so ga izpustili le pod več pogoji, in sicer da nima stika z žensko, ki naj bi jo zalezoval, in da je od njenega doma, podjetja in vseh letal oddaljen najmanj 100 metrov.

Agent FBI je povedal, da je Arnold žensko iz Schuylervilla v New Yorku zalezoval približno štiri leta. V tem času so mu izrekli tudi odredbo, ki mu je prepovedovala letenje. Toda eden od preiskovalcev je povedal, da so Arnolda kljub temu opazili med nizkim letenjem nad vasjo Schuylerville, v nekem trenutku naj bi iz letala celo metal paradižnike.