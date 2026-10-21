Moški namerno trčil v poslanko, amputirali so ji obe nogi

Helen Haines, neodvisna zvezna poslanka, ostaja na zdravljenju v bolnišnici, potem ko jo je v ponedeljek sredi belega dne pred pisarno zbil voznik avtomobila.

Kot je pojasnila policija, je 65-letnica iz prtljažnika svojega vozila jemala stvari, ko je mimo nje pripeljal moški v toyoti, nato pa obrnil vozilo in namerno trčil vanjo.

Na pomoč so ji priskočili mimoidoči, lokalni brivec pa je napadalca potegnil iz vozila in ga zadržal do prihoda policistov. Hainesovo so medtem s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Melbourne.

"Helen so v ponedeljek amputirali levo nogo. Upali smo, da bodo desno nogo lahko rešili, a so ji morali kirurgi odstraniti tudi slednjo," je na današnji novinarski konferenci sporočil njen mož Phil Haines.

"A dobra novica je, da je Helen živa in da je njeno stanje resno, a stabilno," je še dodal.