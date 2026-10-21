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Moški namerno trčil v poslanko, amputirali so ji obe nogi

Canberra, 21. 10. 2026 17.26 pred 13 minutami 2 min branja 1

Avtor:
M.S.
Helen Haines

Avstralska poslanka je v kritičnem stanju, potem ko jo je pred njeno pisarno zbil 43-letni voznik. Policija dogodek obravnava kot naklepno dejanje. Mož poslanke je medtem javnosti sporočil, da so ji morali zdravniki zaradi hudih poškodb amputirati obe nogi.

Helen Haines, neodvisna zvezna poslanka, ostaja na zdravljenju v bolnišnici, potem ko jo je v ponedeljek sredi belega dne pred pisarno zbil voznik avtomobila.

Kot je pojasnila policija, je 65-letnica iz prtljažnika svojega vozila jemala stvari, ko je mimo nje pripeljal moški v toyoti, nato pa obrnil vozilo in namerno trčil vanjo.

Na pomoč so ji priskočili mimoidoči, lokalni brivec pa je napadalca potegnil iz vozila in ga zadržal do prihoda policistov. Hainesovo so medtem s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Melbourne.

"Helen so v ponedeljek amputirali levo nogo. Upali smo, da bodo desno nogo lahko rešili, a so ji morali kirurgi odstraniti tudi slednjo," je na današnji novinarski konferenci sporočil njen mož Phil Haines.

"A dobra novica je, da je Helen živa in da je njeno stanje resno, a stabilno," je še dodal.

Soprog političarke je sporočil, da je žena po napadu ostala brez obeh nog.
Soprog političarke je sporočil, da je žena po napadu ostala brez obeh nog.
FOTO: Profimedia

Napadalec, 43-letni Brendan Nugent, je medtem danes stopil pred sodnika. Obtožen je nevarne vožnje, ki je povzročila hude telesne poškodbe, namerne povzročitve hudih telesnih poškodb ter napada na javnega uslužbenca, poroča CNN.

Čeprav policija še ni ugotovila, ali je bil incident politično motiviran, je napad šokiral državo in osvetlil problematiko varnosti politikov. Komisarka avstralske zvezne policije je člane parlamenta v Canberri opozorila, da število poročil o nadlegovanju in grožnjah zveznim poslancem narašča.

Brendan Nugent v priporu.
Brendan Nugent v priporu.
FOTO: Profimedia

"Priča smo naraščajoči politični polarizaciji in protivladnemu razpoloženju, vedenju, ki ga vodijo zarote," je dejala komisarka Krissy Barrett. "K naraščajočemu trendu prispevajo osamljeni akterji, ki jih motivira skupek osebnega nezadovoljstva, ranljivosti duševnega zdravja in ideoloških pomislekov," je dodala.

Načelnik policije zvezne države Viktorija Mike Bush je medtem dejal, da policija nima nobenih obveščevalnih podatkov o napadalcu. Njegov odvetnik je na današnji obravnavi na sodišču sicer izpostavil, da ima Nugent redko nevrološko motnjo in da trenutno ne jemlje zdravil.

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avstralija Helen Haines

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21. 10. 2026 17.42
Najverjetneje avtomobil v vlogi orožja! Seveda se lahko nekateri slepijo, kako so zgolj tista sredstva, ki jih javnost največkrat dojema v tej vlogi. A realnost je drugačna. Oseba, ki si zada cilj ogrožati svojo okolico, to lahko učinkovito stori z vrsto različnimi sredstvi, številna med temi so splošno dosegljiva. Posledično je takšen potencialni storilec okolici izjemno nevaren, četudi se mu poizkuša sistemsko onemogočiti odstop do nekaterih sredstev.
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