Moški napadel ženski v baru in ju začel udarjati. Razlog? Politika

A kot strela z jasnega je moški vstal in nepričakovano napadel obe ženski. Najprej naj bi ju udarjal po glavi, nato pa naj bi začel razbijati kozarce. In kaj je botrovalo takšnemu incidentu? Politika, kakopak.

Sredi belega in sončnega dne, ko je na poznani promenadi v Splitu kar mrgolelo ljudi, je mirno popoldne prekinil incident, v katerem so bili udeleženi moški in dve ženski. Moški je namreč mirno sedel v baru, za sosednjo mizo sta bili dve ženski in nič ni kazalo na to, da bo moški kogar koli napadel, piše net.hr.

Ženski namreč nista imeli najboljšega mnenja o Karolini Vidović Krišto, moškega pa je to tako zmotilo, da je na agresiven način izrazil svoje mnenje.

"Najprej je prišel do mene in mi rekel, da potrebujemo pomirjevalo. Ko sem mu rekla, da se nima nobene pravice vmešavati v najin pogovor, ga je to zelo razjezilo in postal je neprijeten," je pojasnila ena od napadenih žensk. "Prišel mi je pred obraz, jaz pa sem se ustrašila in vanj vrgla kozarec."

Potem naj bi moški žensko grobo udaril, da se ji je zavrtelo, med njiju pa se je postavila druga ženska. "Potem je zahrbtno udaril še njo."

Celoten incident se je odvil vsem na očem, številni so tudi hitro odreagirali. Moški, ki ju je napadel, je sicer skušal pobegniti, a so mu občani sledili in ga uspeli pravočasno ustaviti. Na kraj dogodka so hitro prispeli tudi policisti.