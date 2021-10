Pretresljiv posnetek: zamaskirani moški v uniformah pretepali migrante

Isti posnetek je objavila tudi nizozemska raziskovalna novinarska mreža Lighthouse Reports in še nekateri drugi evropski mediji, ki so sodelovali v novinarski preiskavi.

Moški na posnetku nosijo uniforme, zelo podobne tistim, ki jih ima hrvaška intervencijska policija, in uporabljajo policijske palice. Eden od njih je med udarci na migrante tudi kričal: "Go to Bosnia (Pojdi v Bosno, op. a.)!"

Posnetki so nastali junija letos med sicer osemmesečno novinarsko raziskavo, v kateri so sodelovale ekipe omenjenega hrvaškega in nizozemskega medija, poleg njih pa še nekaj drugih novinarjev iz Švice, Nemčije in Francije.

Preiskovalna novinarja Klaas van Dijken in Lamia Šabić, ki sta avtorja posnetka, sta takole pojasnila okoliščine: "Ko smo vstopili na območje t. i. zelene meje v bližini reke Korane nedaleč od Šturlića v BiH, smo se morali plaziti skozi grmovje, nato pa smo zaslišali avto, ki je vozil na drugi strani po makadamu na hrvaški strani meje. Odprli so kombi, ki ga nismo videli, smo pa slišali udarce in krike ljudi, očitno je bilo, da jih pretepajo."

Po njunih besedah sta nato približno 20 metrov stran skozi grmovje zagledala štiri zamaskirane moške, ki so ljudi odrivali v reko, do globine prsi. "Na silo so jih preganjali v reko in nato proti Bosni," je povedal van Dijken. Dodal je, da moški na oblačilih sicer nimajo nikakršnih našitkov, so pa nosili posebne jakne z dolgimi rokavi, kar je nenavadno, saj je bilo tisti dan sončno in toplo. "Analizirali smo te jakne in jih primerjali z uniformo uradne hrvaške intervencijske policije. Jasno je, da gre za popolnoma isti tip jakne. Ima enake zadrge in vzorce, tudi šivi so enaki," je še povedal van Dijken.