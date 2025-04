Moški, osumljen trojnega umora, še na begu, objavili njegovo fotografijo

Kot poroča Spiegel , je glavni osumljenec 61-letni Alexander Meisner. Ta naj bi v zgodnjih nedeljskih jutranjih urah umoril 47-letnega moškega, njegovo 44-letno ženo in njunega 16-letnega sina, nato pa s kraja pobegnil.

Po navedbah policije so osumljenca identificirali na podlagi analize forenzičnih dokazov, zbranih na kraju zločina. Moški je še vedno na begu.

Policija domneva, da je pobegli moški oborožen, zato so prebivalce pozvali k previdnosti. Objavili so tudi njegovo fotografijo.

Glede na trenutne podatke morilec ni bil v sorodstvenem razmerju z žrtvami, piše Spiegel. Motiv za njegovo dejanje tako še ni znan. V teku je obdukcija trupel, ki bo pokazala natančen vzrok smrti. Tožilstvo je sicer pojasnilo, da so žrtve umrle zaradi posledic vbodnih in strelnih ran.

"Razpoloženje je zelo slabo," je komentiral župan Weitefelda Karl-Heinz Kessler. Kot je dejal, so domačini šokirani in žalostni, obenem pa tudi negotovi, saj storilec še ni bil prijet. Vsem staršem so tako dali možnost, da otroke začasno ne pošiljajo v vrtec oz. šolo.