Padel z vlaka smrti in umrl: 'Odbijal se je od tirov in negiben obležal'

Po padcu z vlaka smrti v zabaviščnem parku v Georgii umrl moški

Po padcu z vlaka smrti v zabaviščnem parku v Georgii umrl moški Profimedia

Po padcu z vlaka smrti v zabaviščnem parku v Georgii umrl moški

Po padcu z vlaka smrti v zabaviščnem parku v Georgii umrl moški Profimedia

Po padcu z vlaka smrti v zabaviščnem parku v Georgii umrl moški

Po padcu z vlaka smrti v zabaviščnem parku v Georgii umrl moški Profimedia

Okoliščine nesreče še niso znane, vodstvo zabaviščnega parka je sporočilo, da jih je tragedija močno pretresla, poroča televizijska mreža CNN.

Očividci so povedali, da so videli moškega, ki je zletel z vlaka smrti po imenu Goliath, se odbijal od tirov in negiben pristal na tleh.