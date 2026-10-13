Padel z vlaka smrti in umrl: 'Odbijal se je od tirov in negiben obležal'

Okoliščine nesreče še niso znane, vodstvo zabaviščnega parka je sporočilo, da jih je tragedija močno pretresla, poroča televizijska mreža CNN.
Očividci so povedali, da so videli moškega, ki je zletel z vlaka smrti po imenu Goliath, se odbijal od tirov in negiben pristal na tleh.
Nesreča se je zgodila manj kot dva tedna po napovedi, da bodo v kalifornijskem zabaviščnem parku Six Flags trajno zaprli znameniti vlak smrti X2. Odločitev je sledila preiskavi CNN, ki je razkrila dolgo zgodovino hudih poškodb in smrti, povezanih z vožnjo na tej atrakciji.
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