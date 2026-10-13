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Padel z vlaka smrti in umrl: 'Odbijal se je od tirov in negiben obležal'

Atlanta, 13. 10. 2026 06.34 pred 1 uro 1 min branja 8

Avtor:
STA Ne.M.
Po padcu z vlaka smrti v zabaviščnem parku v Georgii umrl moški

V zabaviščnem parku Six Flags v ameriški zvezni državi Georgia je v ponedeljek umrl moški, ki je po navedbah očividcev padel z vlaka smrti. V incidentu je bilo poškodovanih še več drugih ljudi, sporočilo policije okrožja Cobb pri Atlanti navajajo ameriški mediji.

Okoliščine nesreče še niso znane, vodstvo zabaviščnega parka je sporočilo, da jih je tragedija močno pretresla, poroča televizijska mreža CNN.

Očividci so povedali, da so videli moškega, ki je zletel z vlaka smrti po imenu Goliath, se odbijal od tirov in negiben pristal na tleh.

Nesreča se je zgodila manj kot dva tedna po napovedi, da bodo v kalifornijskem zabaviščnem parku Six Flags trajno zaprli znameniti vlak smrti X2. Odločitev je sledila preiskavi CNN, ki je razkrila dolgo zgodovino hudih poškodb in smrti, povezanih z vožnjo na tej atrakciji.

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KOMENTARJI8

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Zedd
13. 10. 2026 08.25
Saj... vlak smrti.
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0 0
1muvwndr
13. 10. 2026 08.24
Verjetno je bil preveč suh za ameriške standarde, pa ga ni dovolj zapelo.
Odgovori
0 0
lokson
13. 10. 2026 08.23
CNN, bo delal raziskave!! Pa ta svet je nor.
Odgovori
0 0
96bimBo
13. 10. 2026 08.18
Tekma 'kapital : varnost' se je končala z zmago kapitala. Žrtev je zgolj kolateralna škoda.
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+2
3 1
Še89sekund
13. 10. 2026 08.17
Idiots so po celem svetu ,ta ne bo več.
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+1
1 0
Apolonia1
13. 10. 2026 08.03
Skritizirali me boste vendar bi bilo treba vse hitre vlake in podobne zadeve prepovedat
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+1
4 3
severnik
13. 10. 2026 08.20
ampak zakaj? Saj to ni stvar, v katero bi kdorkoli silil posameznika. Pač ne greš.
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0 0
kacakacon
13. 10. 2026 08.02
zastarela naprava
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+2
2 0
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