Moški hodil in plezal po krilu letala, ki je bilo pripravljeno za vzlet

Na letališču v Las Vegasu so pridržali moškega, ki se je povzpel na krilo letala letalske družbe Alaska Airlines, je dejal tiskovni predstavnik letališča.

Kot poroča CNN,je bil let 1376 iz Las Vegasa do Portlanda skoraj pripravljen, ko je pilot opazil, da se letalu približuje oseba. O tem je obvestil kontrolni stolp, so sporočili z letalske družbe Alaska Airlines.

Kot so opisali v sporočilu za javnost, je moški preskočil letališko ograjo, pri tem pa ga je opazilo letališko osebje. Posnetek potnika prikazuje moškega, ki najprej sedi in nato hodi po krilu letala. Policija še preiskuje, kako je moškemu to uspelo, ne da bi ga pred tem zadržalo osebje.