Moški potnikom na letalu poslal golo fotografijo, pilot zagrozil z odpovedjo leta

"Če se bo to nadaljevalo, medtem ko smo na tleh, se bomo vrnili do terminala, vsi bomo morali izstopiti, prišli bodo varnostniki in počitnice bodo uničene. Torej, karkoli že je ta AirDrop, nehajte pošiljati gole fotografije, da gremo lahko v Cabo," potnikom na posnetku, objavljenem na TikToku, sporoči pilot.

Dogajanje na letalu je posnela potnica Teighlor Marsalis, video pa je hitro postal viralen. Kot je pojasnila za CNN, se je s prijatelji ravno vkrcala na letalo, ko so prejeli AirDrop obvestilo. Gre za Applovo funkcijo, ki omogoča pošiljanje fotografij, videov in drugih datotek med Applovimi napravami.