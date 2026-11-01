Moški prižgal cigareto in razstrelil avtomobil: vrata odneslo 40 metrov stran

Nesreča se je zgodila okoli 7.45 v kraju Untertal. V avtomobilu sta bila poleg plinske jeklenke tudi dva 200-litrska kemična soda. Iz doslej neznanega razloga je plin ponoči uhajal iz jeklenke in se nabral v notranjosti vozila. Ob prižigu cigarete je eksplodiral, poroča Kronen Zeitung.

Silovita eksplozija je avtomobil skoraj povsem uničila. Več vrat in vetrobransko steklo je odneslo tudi do 40 metrov daleč.

Kljub siloviti eksploziji je imel voznik veliko srečo. Po navedbah gasilcev se je 47-letnik iz razbitin uspel rešiti sam skozi stransko okno in utrpel le lažje poškodbe. Reševalci so ga prepeljali v bolnišnico na pregled in zdravljenje. Policija okoliščine dogodka še preiskuje.