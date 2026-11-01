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Moški prižgal cigareto in razstrelil avtomobil: vrata odneslo 40 metrov stran

Dunaj , 01. 11. 2026 14.31 pred 37 minutami 1 min branja 6

Avtor:
A.K.
Eksplozija

Iz Schladminga poročajo o siloviti eksploziji v osebnem vozilu. Po prvih ugotovitvah naj bi iz jeklenke s propanom, shranjene v avtomobilu, uhajal plin. Ko je 47-letni moški zjutraj v vozilu prižgal cigareto, je prišlo do eksplozije.

Nesreča se je zgodila okoli 7.45 v kraju Untertal. V avtomobilu sta bila poleg plinske jeklenke tudi dva 200-litrska kemična soda. Iz doslej neznanega razloga je plin ponoči uhajal iz jeklenke in se nabral v notranjosti vozila. Ob prižigu cigarete je eksplodiral, poroča Kronen Zeitung.

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Silovita eksplozija je avtomobil skoraj povsem uničila. Več vrat in vetrobransko steklo je odneslo tudi do 40 metrov daleč.

Kljub siloviti eksploziji je imel voznik veliko srečo. Po navedbah gasilcev se je 47-letnik iz razbitin uspel rešiti sam skozi stransko okno in utrpel le lažje poškodbe. Reševalci so ga prepeljali v bolnišnico na pregled in zdravljenje. Policija okoliščine dogodka še preiskuje.

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KOMENTARJI6

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Pfolca
01. 11. 2026 15.12
Hehe, “zemo” ziher, nihče drug ne preživi
Odgovori
0 0
zurc
01. 11. 2026 15.10
zdaj bo začel dobivat ponudbe za igranje v filmih kot kaskader,preiskušen
Odgovori
+1
1 0
zurc
01. 11. 2026 15.08
po vsej verjetnosti bosanc!Kako se kuha od bosanca glava ?zravem se da še kamen in ko je kamen mehak ,še dve uri!
Odgovori
+3
3 0
Pfolca
01. 11. 2026 15.14
🤣
Odgovori
0 0
Mad max
01. 11. 2026 15.06
Ta ga ne bo več prižgal
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+2
2 0
fljfo
01. 11. 2026 14.55
Ta pa je imel res srečo...
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+4
5 1
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