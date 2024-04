Moški s presajeno prašičjo ledvico že doma in ne potrebuje več dialize

Med štiriurno operacijo so kirurgi v splošni bolnišnici v Massachusettsu povezali krvne žile in sečevod genetsko predelane prašičje ledvice s krvnimi žilami in mehurjem 62-letnega Richarda Slaymana.

Prašičja ledvica je bila spremenjena tako, da so iz nje odstranili nekatere prašičje gene in dodali človeške. Gre za velik preboj v medicini, saj so prašiče, ki so jih uporabili kot darovalce organov, po navedbah bolnišnice vzredili v izolaciji in v posebnih razmerah, da bi preprečili izpostavljenost okužbam, ki bi lahko škodovale človeškemu prejemniku, smo poročali.

Zdaj pa dobre novice. 62-letnik je, kot poroča BBC, že zapustil bolnišnico. Zdravnik Tatsuo Kawai, ki je izvedel operacijo, je dejal, da je bila ledvica povsem enake velikosti kot človeška ledvica. Takoj, ko so jo presadili, je začela delovati in proizvajati urin. Kot je povedal, je bila to 'najlepša ledvica', kar jih je videl.