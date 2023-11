Množica opazovala moškega, ki se je utapljal, pomagal mu ni nihče

Na koncu sta ga iz vode rešila dva policista in mu nudila prvo pomoč. Moški se zdaj zdravi v bolnišnici in okreva. Policija je po incidentu na družbenih medijih delila daljši zapis, v katerem so opozorili na ravnodušnost mimoidočih.

"Množice so se zbrale na mostu in na okoliških sprehajalnih poteh in opazovale moškega, ki se je trudil obdržati glavo nad vodo. Toda nihče mu ni vrgel rešilnega obroča," je zapisala policija in dodala, da sta bila v bližini vsaj dva rešilna obroča, a ju nihče ni uporabil.

The Independent neuradno poroča, da naj bi mimoidoči snemali selfije, namesto da bi pomagali moškemu v stiski.

Gasilci so po incidentu javnosti posredovali posnetek z navodili o uporabi rešilnega obroča. "Vedno si je vredno zapomniti lokacije rešilnih obročev ob vaši lokalni reki, če boste kdaj morali pomagati nekomu v težavah. Pripomočki vam to omogočajo, hkrati pa zmanjšate nevarnost za sebe, kar je prav tako pomembno. Te pomembne sekunde lahko naredijo razliko," so še poudarili policisti.