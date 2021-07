Moški skušal ugrabiti 5-letnega dečka, mami ga je uspelo rešiti

Incident se je zgodil v četrtek okoli 20. ure v newyorškem okrožju Queens. Na posnetku, ki ga je objavila tamkajšnja policija, se deček s svojo mamo sprehaja po ulici. Osumljenec nato izstopi iz parkiranega avtomobila, prime dečka in ga odnese v vozilo. Drugi osumljenec je medtem sedel na sovoznikovem sedežu.

Mati dečka Dolores Diaz Lopez je hitro odreagirala in skupaj z ostalimi otroki stekla do vozila. Sina ji je uspelo rešiti skozi odprto okno, osumljenca pa sta nato odpeljala neznano kam. Kot je mama dečka povedala za medije, vpletenih moških ne pozna in ne razume, zakaj sta želela ugrabiti njenega sina.