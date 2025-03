Moški sredi 'zime' s kolesom na najvišji vrh Velebita, iskali so ga vso noč

Ženi se je Hrvat zadnjič javil okoli poldneva in ji sporočil, da so razmere težke in da se ne more vrniti, nato pa se ni več javljal. Ko na mobilni telefon ni več bil dosegljiv, saj se je izpraznila baterija, je njegova soproga okoli 20.10 o tem obvestila policijo in prijavila pogrešano osebo.

Prva ekipa reševalcev se je proti Vaganskemu vrhu odpravila okoli 21. ure, po štirih urah iskanja so našli prve sledi kolesarja, a so se morali zaradi snežnih razmer in močnega vetra vrniti do svojega vozila, od koder so se ob 5. uri vrnili v bazo. Skrbi za kolesarja so naraščale, saj je od njegovega zadnjega stika z ženo minilo že več kot pol dneva, moški pa ni bil pripravljen na bivanje v gorah. HGSS je zato iskalno-reševalno akcijo okrepil z dodatnimi ekipami, ki so se v nedeljo zjutraj ponovno odpravile iskat kolesarja iz večih smeri.

Okoli 14.30 je gorska reševalna ekipa iz Zadra prispela do planinskega zavetišča Struge, v njem pa jih je čakal kolesar. 50-letnik je v zavetišče prispel že v soboto okoli 21. ure, po 13 urah kolesarjenja, vendar se mu ni zdelo pomembno, da bi o tem obvestil soprogo ali koga drugega.

Po naporni in tudi za gorske reševalce zelo tvegani iskalni akciji je reševalna služba HGSS Gospić v objavi na Facebooku izrazila svojo frustracijo zaradi neodogovornosti posameznikov, ki s svojim nespametnim početjem ogrožajo sebe in druge.

"Kaj reči, kakšno sporočilo poslati ... Koliko resursov, koliko truda, skrbi, znoja in težav ... Za kaj??? Zaradi ogromne človeške neumnosti in skrajne neodgovornosti, najprej do sebe in svojih bližnjih, nato pa tudi do vseh, ki so dali vse od sebe, se izpostavili tveganju, pustili svoje bližnje, topel dom in nedeljsko kosilo, da bi preprečili možne neželene posledice ali najhujši izid v tej ekshibiciji," so zapisali.

Ob tem so spomnili, da že vrsto let poteka razprava o tem, da bi v takšnih primerih zaračunavali akcijo reševanja. "In kot že stokrat doslej se bo znova sprožila debata o tem, ali je treba reševalne akcije zaračunavati, ali jih je treba kaznovati, kaj zaračunavati in kaj ne. Mi pa bomo do naslednjega takšnega ali podobnega primera pozabili na vse muke iz tega zelo zanimivega iskanja kolesarja z Vaganskega vrha, v upanju, da se res nihče več ne bo odločil za takšen podvig," so zaključili gorski reševalci iz Gospića.