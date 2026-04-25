Tujina

Moški umrl 20 minut po pregledu na nujni medicinski pomoči

Zadar, 25. 04. 2026 18.32 pred 57 minutami 2 min branja 19

Avtor:
L.M.
Nujna medicinska pomoč

35-letni Mirza Čengić iz Bosne in Hercegovine je umrl manj kot 20 minut po tem, ko so ga v zadarski nujni medicinski službi pregledali in poslali domov.

Po poročanju časnika Novi list je Mirza Čengić, sezonski delavec v Ražancu, 17. aprila umrl kmalu po obisku Zavoda za nujno medicino Zadarske županije. Pred tem se je na delu pritoževal zaradi mravljinčenja v roki in levi strani telesa, zato so ga, kot piše Net.hr, sodelavci odpeljali na urgenco.

Namesto na urgenco v zadarski bolnišnici so zaradi navigacije prispeli na oddelek nujne medicinske pomoči, kjer so mu izmerili krvni tlak in ocenili, da ni življenjsko ogrožen ter ne potrebuje takojšnje bolnišnične oskrbe. Po navedbah prijateljev so mu svetovali, naj se v primeru poslabšanja obrne na lokalno ambulanto. Kmalu po odhodu, približno 20 minut pozneje, je v bližini bencinske črpalke umrl zaradi srčnega zastoja.

Oživljanje (fotografija je simbolična)
Prisotni so ga skupaj z reševalci poskušali oživljati približno eno uro, vendar brez uspeha. Po neuradnih informacijah naj bi na intervencijo prišel isti zdravnik, ki ga je pred tem pregledal. Vodstvo zavoda je potrdilo, da je bil takoj uveden notranji strokovni nadzor, podrobnosti pa za zdaj ne razkrivajo.

Iz izvida, ki ga je pridobil Novi list, izhaja, da je bil Mirza pregledan ob 16.37, diagnosticirali so mu povišan krvni tlak in izdali navodilo za odhod domov. Primer zdaj preučujejo, da bi ugotovili, ali so bili upoštevani vsi medicinski standardi in ali je bila ocena njegovega stanja ustrezna.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

patogen
25. 04. 2026 19.22
Od doktorja specialista se zahteva odgovornost, pa 24 urno prisotnost, za plačo, enako prodajalcu megle na FDV. Ki ni odgovoren za nič. Ali pa prodajalcu megle na Poćišćeni RTV.
PuabloC
25. 04. 2026 19.14
Zaradi enega Mirze iz BiH pa se gospodje v belem že ne bodo pretegnili. Kaj pa je lahko s 37-letnikom navajenim težaških gradbenih del sploh narobe.🖤
slayer2
25. 04. 2026 19.12
Samo pritisk ne more biti merilo,da se človeka pošlje domov,pri takih vzrokih je to ponavadi napoved infarkta ali možganske kapi in to bi zdravnik moral vedeti!!!
prince of persia
25. 04. 2026 19.08
EKG? LAB? (Troponin) + klinični znaki. Pišem kot zdr. delavec z 22 letnimi izkušnjami na urgenci.
Prelepa Soča
25. 04. 2026 19.01
Tipična možganska kap, popolnoma enake simptome je imel moj brat, na srečo je dežurni predvideval, da je to, kljub hitri intervenciji, ga je blaga kap le oplazila, ima posledice, vendar je živ.
prince of persia
25. 04. 2026 19.09
Jaz bi rekel prej akutni miokardni infarkt.
mackon08
25. 04. 2026 18.56
Ne rabiš biti zdravnik pa veš,dav primerumravljincev in slabega počutja pomisliš na infarkt.
