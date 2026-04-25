Moški umrl 20 minut po pregledu na nujni medicinski pomoči

Po poročanju časnika Novi list je Mirza Čengić, sezonski delavec v Ražancu, 17. aprila umrl kmalu po obisku Zavoda za nujno medicino Zadarske županije. Pred tem se je na delu pritoževal zaradi mravljinčenja v roki in levi strani telesa, zato so ga, kot piše Net.hr, sodelavci odpeljali na urgenco.
Namesto na urgenco v zadarski bolnišnici so zaradi navigacije prispeli na oddelek nujne medicinske pomoči, kjer so mu izmerili krvni tlak in ocenili, da ni življenjsko ogrožen ter ne potrebuje takojšnje bolnišnične oskrbe. Po navedbah prijateljev so mu svetovali, naj se v primeru poslabšanja obrne na lokalno ambulanto. Kmalu po odhodu, približno 20 minut pozneje, je v bližini bencinske črpalke umrl zaradi srčnega zastoja.
Prisotni so ga skupaj z reševalci poskušali oživljati približno eno uro, vendar brez uspeha. Po neuradnih informacijah naj bi na intervencijo prišel isti zdravnik, ki ga je pred tem pregledal. Vodstvo zavoda je potrdilo, da je bil takoj uveden notranji strokovni nadzor, podrobnosti pa za zdaj ne razkrivajo.
Iz izvida, ki ga je pridobil Novi list, izhaja, da je bil Mirza pregledan ob 16.37, diagnosticirali so mu povišan krvni tlak in izdali navodilo za odhod domov. Primer zdaj preučujejo, da bi ugotovili, ali so bili upoštevani vsi medicinski standardi in ali je bila ocena njegovega stanja ustrezna.
