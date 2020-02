Moški umrl med izstrelitvijo rakete, s katero je želel dokazati, da je Zemlja ploščata

64-letni Američan se je želel prepričati, da je Zemlja ploščata, in to dokazati svetu, zato je zgradil svojo vesoljsko raketo, s katero se je izstrelili v nebo. Raketa je kmalu po izstrelitvi strmoglavila na Zemljo, moški pa je v nesreči umrl. Neposrečeno izstrelitev so spremljale kamere, saj so o celotnem podvigu snemali dokumentarno serijo.

Drzni ameriški pilot in amaterski astronavt ter izdelovalec vesoljskih raket 'Besni' Mike Hughes je skupaj s svojim kolegom Waldom Stakesom zgradil amatersko raketo, s katero se je nameraval izstreliti čim bližje Karmanovi ločnici (99,78 kilometra nad Zemljinim površjem). Hughes je namreč verjel, da je Zemlja ploščata, zato je želel to dokazati tako, da bi se sam odpravil v vesolje, od koder bi to tudi preveril. V soboto se je v bližini kraja Barstow v Kaliforniji v svoji doma izdelani raketi poskusno izstrelil v nebo, cilj tokratnega poleta pa je bil doseči višino vsaj 1,5 kilometra. Vendar pa se je poskus končal tragično. Kmalu po izstrelitvi v nebo je namreč raketa strmoglavila nazaj na Zemljo.

Na posnetkih podviga, ki so zakrožili po družbenih omrežjih, lahko vidimo, kako je takoj po izstrelitvi iz rakete padlo padalo brez človeka, nato pa nekaj sekund za tem, kako se raketa vrača nazaj in trešči na tla. Ekipe s terenskimi vozili pa nemudoma odhitijo na kraj strmoglavljenja.

Lokalna policija je sporočila, da se je nesreča zgodila v soboto okoli 14. ure po lokalnem času. "Moškega so razglasili za mrtvega, potem ko je raketa strmoglavila v puščavi," so sporočili. Celoten njegov podvig so spremljale kamere, saj je Hughes pristal na sodelovanje v novi dokumentarni seriji o amaterskih astronavtih (Homemade Astronauts), ki jo snema ameriški televizijski kanal Science Channel. Serija na njihovi poti, da bi dosegli vesolje, spremlja tri drzne ekipe, ki so samouke in se same financirajo oziroma same zbirajo denar za svoje podvige.

Da je moški, ki je med snemanjem umrl, prav Hughes, so potrdili tudi na omenjeni televiziji. "Michael 'Besni Mike' Hughes je danes med poskusom izstrelitve njegove doma izdelane rakete tragično preminil. Naše misli in molitve so z njegovo družino in prijatelji v teh težkih trenutkih. Njegove sanje so bile, da bi dočakal to izstrelitev in Science Channel je bil tam, da bi ovekovečil njegovo pot," so zapisali na Twitterju.

