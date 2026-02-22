Moški skušal vdreti na Trumpovo posestvo, umrl pod streli agentov

Po poročanju Reutersa je ameriška tajna služba sporočila, da so njeni agenti ustrelili in ubili moškega v dvajsetih letih, potem ko je skušal nezakonito vstopiti na varovano območje posestva predsednika ZDA Donalda Trumpa. Ta v času dogodka ni bil na Floridi, temveč v Washingtonu.

Po poročanju Sky News je moški poskušal prebiti varnostni obroč okoli posestva. Agenti so ob incidentu uporabili strelno orožje, napadalec pa je umrl na kraju dogodka.

Po navedbah oblasti v dogodku ni bil poškodovan noben pripadnik tajne službe ali PBSO.