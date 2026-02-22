Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Moški skušal vdreti na Trumpovo posestvo, umrl pod streli agentov

Palm Beach, 22. 02. 2026 15.14 pred 21 minutami 1 min branja 3

Avtor:
L.M.
Posestvo Mar-a-lago

Ameriška tajna služba je sporočila, da so njeni agenti ustrelili in ubili moškega v dvajsetih letih, potem ko je skušal nezakonito vstopiti na varovano območje posestva predsednika ZDA.

Po poročanju Reutersa je ameriška tajna služba sporočila, da so njeni agenti ustrelili in ubili moškega v dvajsetih letih, potem ko je skušal nezakonito vstopiti na varovano območje posestva predsednika ZDA Donalda Trumpa. Ta v času dogodka ni bil na Floridi, temveč v Washingtonu.

Po poročanju Sky News je moški poskušal prebiti varnostni obroč okoli posestva. Agenti so ob incidentu uporabili strelno orožje, napadalec pa je umrl na kraju dogodka.

Po navedbah oblasti v dogodku ni bil poškodovan noben pripadnik tajne službe ali PBSO.

FBI
FBI
FOTO: AP

Moškega so opazili pri severnih vratih posestva, kjer naj bi nosil predmet, ki je bil videti kot puška, ter kanister za gorivo. Tajna služba je sporočila, da je bil star okoli 20 let, njegova identiteta pa ostaja skrita.

Preiskavo dogodka vodijo FBI, ameriška tajna služba in šerifov urad okrožja Palm Beach. Organi preučujejo ozadje, dejanja in morebitni motiv posameznika ter okoliščine uporabe sile.

Donald Trump psoestvo vdor

Trump napovedal razkritje tajnih dokumentov o NLP-jih in nezemljanih

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
cekinar
22. 02. 2026 15.43
tale žučo ,podobno kot njegov avstrijski idol z brki,preživel vse atentate, a na koncu končal tudi nekje v bunkerju,zgodovina se ponavlja.
Odgovori
0 0
medŠihtom
22. 02. 2026 15.42
nek ljubljančan, Zabit Sever, se je z rentacarom tudi kar direkt v mar-a-lago zapeljal, medtem ko se je snemal, med tem ko so bila vrata za 2 min odprta. misleč, bom malo prešnofal, saj imam velik ego, saj jaz lahko. k sreči je naletel na moment ko predsednika ni blo blizu, čene bi tudi sam končal pod streli, v primeru da preživi pa so potem varnostni organi povedali da bil obtožen poizkusu masakra z uporabo avtomobila s katerim je želel zapeljat v množico. neverjetna je pamet nekaterih.
Odgovori
0 0
Lock Down
22. 02. 2026 15.40
Enemu bo uspelo.
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
Portal
Poslušajte svoje otroke: Ključ do zaupanja
Preseganje rivalstva med brati in sestrami: Od konflikta do sožitja
Preseganje rivalstva med brati in sestrami: Od konflikta do sožitja
Kako prepoznati visoko občutljivega otroka – in kako mu pomagati
Kako prepoznati visoko občutljivega otroka – in kako mu pomagati
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
zadovoljna
Portal
Ta hrvaški biser je bil razglašen za najlepše obalno mesto v Evropi
Tedenski horoskop: Biki bodo potrpežljivi, kozorogi čutijo odgovornost
Tedenski horoskop: Biki bodo potrpežljivi, kozorogi čutijo odgovornost
Dnevni horoskop: Device iščejo nadzor, škorpijoni hrepenijo po spremembi
Dnevni horoskop: Device iščejo nadzor, škorpijoni hrepenijo po spremembi
Umrl je igralec, ki smo ga poznali vsi
Umrl je igralec, ki smo ga poznali vsi
vizita
Portal
Hormonsko neravnovesje po 30. letu: prvi opozorilni znaki, ki jih ne smete spregledati
Življenje z lupusom jo je prikovalo na posteljo: sram jo je bilo prositi za pomoč, a dočakala je nepričakovano podporo
Življenje z lupusom jo je prikovalo na posteljo: sram jo je bilo prositi za pomoč, a dočakala je nepričakovano podporo
Odkritje starodavnih bakterij razkriva presenetljivo odpornost na sodobne antibiotike
Odkritje starodavnih bakterij razkriva presenetljivo odpornost na sodobne antibiotike
Najbolj zdravi sadeži za vaše telo: kateri res izstopajo po hranilni vrednosti
Najbolj zdravi sadeži za vaše telo: kateri res izstopajo po hranilni vrednosti
cekin
Portal
Seznam držav, kjer se danes najceneje je: presenetljivo poceni destinacije po svetu
Srečnež na tomboli zadel hišo, vredno milijone
Srečnež na tomboli zadel hišo, vredno milijone
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
moskisvet
Portal
Enzo Ferrari: vizionar, dirkač in graditelj imperija
Zakaj ženske po prvem zmenku izginejo? Odgovor je v teh navadah
Zakaj ženske po prvem zmenku izginejo? Odgovor je v teh navadah
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
dominvrt
Portal
Tako boste podaljšali življenje tulipanov v vazi
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
okusno
Portal
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom
Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
voyo
Portal
Ježek Sonic 2
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543