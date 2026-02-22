Moški skušal vdreti na Trumpovo posestvo, umrl pod streli agentov

Po poročanju Reutersa je ameriška tajna služba sporočila, da so njeni agenti ustrelili in ubili moškega v dvajsetih letih, potem ko je skušal nezakonito vstopiti na varovano območje posestva predsednika ZDA Donalda Trumpa. Ta v času dogodka ni bil na Floridi, temveč v Washingtonu.
Po poročanju Sky News je moški poskušal prebiti varnostni obroč okoli posestva. Agenti so ob incidentu uporabili strelno orožje, napadalec pa je umrl na kraju dogodka.
Po navedbah oblasti v dogodku ni bil poškodovan noben pripadnik tajne službe ali PBSO.
Moškega so opazili pri severnih vratih posestva, kjer naj bi nosil predmet, ki je bil videti kot puška, ter kanister za gorivo. Tajna služba je sporočila, da je bil star okoli 20 let, njegova identiteta pa ostaja skrita.
Preiskavo dogodka vodijo FBI, ameriška tajna služba in šerifov urad okrožja Palm Beach. Organi preučujejo ozadje, dejanja in morebitni motiv posameznika ter okoliščine uporabe sile.
