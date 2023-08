Moški v BiH ubil najmanj tri ljudi in objavil posnetek umora na spletu

Policija v Bosni in Hercegovini išče moškega, ki je v Gradačcu na severovzhodu države ubil najmanj tri ljudi in jih več ranil, so potrdili na tožilstvu BiH. Ena od smrtnih žrtev naj bi bila po pisanju tamkajšnjih medijev njegova žena, posnetek umora pa je morilec celo objavil spletu.

icon-expand Policija Bosne in Hercegovine moškega še išče. FOTO: Shutterstock Moški na posnetku, objavljenem na enem od družbenih omrežij, reče uporabnikom, da bodo lahko videli, kako je videti umor v živo. Potem vzame v roko pištolo in ustreli žensko v čelo. Na posnetku je mogoče slišati tudi jok otroka v bližini. Moški je na posnetku napovedal še, da bo poleg ženske ubil še dve osebi. Za otroka je dejal, da je dobro in da bo živel brez staršev. Po pisanju tamkajšnjih medijev naj bi šlo za inštruktorja fitnesa, ki je povezan z eno od kriminalnih skupin za tihotapljenje droge. Župan Gradačca Edis Dervišagić je za sarajevski časnik Dnevni avaz izjavil, da gre za veliko tragedijo. Pojasnil je, da je morilec na begu in da ga policija še išče. "Trenutno v Gradačcu vlada neke vrste izredno stanje in čakamo konkretne informacije od policije. Na terenu so posebne enote," je dodal.