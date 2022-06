Moški v Egiptu sredi belega dne zabodel 21-letnico, ker ga je zavrnila

"Nairin umor nikakor ni osamljen incident"

Strokovnjaki za pravice žensk v Egiptu pravijo, da je problem nasilja na podlagi spola v državi zelo razširjen in da številne državne socialne in pravne pomanjkljivosti še naprej ovirajo zadostno ukrepanje. "Nairin umor nikakor ni osamljen incident," je za CNN povedala Lobna Darwish, vodja sekcije za enake pravice spolov pri Egipčanski iniciativi za človekove pravice (EIPR). "A trenutno opažamo več poročil o nasilju nad ženskami," je dodala.

Poudarila je, da država takih dogodkov ne dokumentira ustrezno, posledično pa primanjkuje podatkov. Kljub temu se primeri zlorab skoraj vsak mesec pojavljajo v novicah. "Opažamo vzorce, ki so zaskrbljujoči," je še povedala.

"Potrebujemo zakon, ki se bo boril proti nasilju," je dejala Azza Suliman, odvetnica in predsednica Centra za egipčanske ženske in pravno pomoč. Po njenem mnenju je treba ustvariti spoštljiv in dostojanstven javni diskurz, s katerim bodo ustvarili zaupanje med ženskami in državnim aparatom.

Oče umorjene 21-letnice: Osumljenec jo je večkrat prosil, naj se poroči z njim, a ga je zavrnila

Oče umorjene 21-letnice Ashraf Abdelkader je za CNN povedal, da jo je osumljenec večkrat prosil, naj se poroči z njim, a ga je zavrnila. Poleg tega naj bi osumljenec ustvaril lažne profile na družbenih omrežjih, prek katerih ji je sledil. Aprila je Abdelkader zoper osumljenca vložil tudi zahtevek za prepoved približevanja. "Ni se želela poročiti, želela je slediti svoji karieri ... želela je postati stevardesa," je dejal njen oče.

Darwishova je medtem pojasnila, da so žrtev in njena družina izčrpali vse možne ukrepe za zaščito Ashrafove, "na cedilu jo je pustil sistem – bodisi socialni ali pravni".

"Če ne želijo biti umorjene, bi se morale ženske pokriti"

Sulimanova je medtem poudarila, kako pomembno je "rehabilitirati kanale za pravosodje, med drugim tudi policijo, sodstvo in tožilstvo", da se bodo ženske počutile dovolj varno in poročale o takšnih incidentih.

Marsikdo se je namreč na umor odzval tako, da je krivdo prevalil na žrtev. Kontroverzna nekdanja televizijska voditeljica Mabrouk Atteya je v videoposnetku na družbenih omrežjih dejala, da bi se morale ženske, če želijo preprečiti, da bi jih moški ubili, "pokriti".

"Ženske in dekleta bi se morale pokriti in nositi ohlapna oblačila, da pri moških preprečijo skušnjavo. Če cenite svoje življenje, hišo zapustite popolnoma pokrite in s tem preprečite, da bi vas tisti, ki si vas želijo, ubili," je Atteya povedala med prenosom v živo. Njene besede so sprožile val ogorčenja in celo kampanjo, ki poziva k njeni aretaciji.

Darwishova je še enkrat opozorila, da čeprav Egipt napreduje s strožjo zakonodajo o spolnem nadlegovanju, je v praksi še vedno premalo uveljavljena. Posledično pa to ženske odvrača, da bi poiskale pravno pomoč.