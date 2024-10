Moški v Kentuckyu se je zbudil med odvzemom organov

Hooverjeva sestra Donna Rhorer je povedala, da so brata oktobra 2021 odpeljali v baptistično zdravstveno bolnišnico v Richmondu v Kentuckyju zaradi prevelikega odmerka mamil. Zdravniki so Rhorerjevi in njenim sorodnikom kmalu povedali, da pri njem ne zaznajo več možganske aktivnosti, in na koncu so se odločili, da ga odstranijo iz aparata za vzdrževanje življenje.

Osebje naj bi nato Rhorerjevi in njeni družini povedalo, da je Hoover dovolil darovanje njegovih organov v primeru njegove smrti. Da bi izpolnili njegove želje, je bolnišnica preizkusila, kateri od njegovih organov bi bil primeren za darovanje, in v ustanovi so celo organizirali slovesnost v njegovo čast.

Rhorerjeva je dejala, da je opazila, kako se Hooverjeve oči odprejo in navidezno sledijo gibanju. "A rekli so nam, da gre le za reflekse in da je to povsem normalna stvar," je povedala. Približno uro po tem, ko so Hooverja pripeljali na operacijo, da bi mu vzeli organe, je prišel iz operacijske sobe zdravnik in pojasnil, da Hoover ni bil pripravljen na operacijo. Zbudil se je, pripoveduje Rhorjeva. Dobila je navodila, naj svojega brata odpelje domov in ga udobno namesti, čeprav verjetno ne bo živel dolgo. Kot je povedala, je za Hooverja skrbela še zadnja tri leta.

Bolnšnica je v izjavi dejala, da je varnost bolnikov njihova glavna naloga: "Tesno sodelujemo z našimi pacienti in njihovimi družinami, da bi zagotovili, da se upoštevajo želje naših pacientov po darovanju organov. Bolnišnica trdi, da Hooverjev primer "ni bil natančno predstavljen", da organizacija nikoli ni zbirala organov živih pacientov in da nihče ni bil nikoli pod pritiskom, da to stori." Primer bodo zdaj preiskale pristojne institucije.