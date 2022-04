Moški v Londonu umoril štiri ljudi

Zločin v londonskem okrožju Southwark je pretresel Otočane. Kot je sporočila tamkajšnja Policija, so aretirali moškega, ki je osumljen, da je z nožem do smrti zabodel štiri ljudi. Storilec in žrtve – tri ženske in moški – naj bi se med sabo poznali.

Tri ženske in moškega so nekaj po 1.30 zjutraj našli mrtve v okrožju Southwark v Londonu, je sporočila metropolitanska policija. Vsi štirje so bili zabodeni z nožem in mrtvi na kraju dogodka, piše SkyNews. Policija je za zdaj skopa z informacijami. Povedali so le, da so v zvezi s tragedijo aretirali moškega in ga odpeljali na policijsko postajo v južnem Londonu, kjer ostaja v priporu. Domneva se, da se je vseh pet ljudi med sabo poznalo, še piše SkyNews.