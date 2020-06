Moški v Michiganu na loteriji zadel 3,6 milijona evrov – že drugič

Tovornjak je odpeljal nazaj v službo, obiskal starše in jim sporočil dobro novico ter se kmalu zatem upokojil. Slaba tri leta kasneje je Clark znova kupil srečko in še enkrat zadel. "Srečko sem v trgovini spraskal s kovancem, ki mi ga je pred 10 leti dal moj oče," je povedal za michigansko loterijo. "Umrl je pred letom dni, zaradi zdravstvenih težav, ampak mislim, da mi je njegov srečni kovanec pomagal zadeti še enkrat," je dejal.

Clarku, ki šteje 50 let, se je sreča prvič nasmehnila pred tremi leti. Takrat je ravno dostavil gorivo bencinski črpalki v Hudsonu. Kupil je srečko in s kovancem spraskal črtno kodo. Na srečki je pisalo, naj stopi do prodajalca. "Ko sva govorila, je spraskal še ostanek srečke in me pogledal s šokiranim izrazom na obrazu 'Mark, pravkar si zadel štiri milijone dolarjev'," je povedal Clark.

Kot je še povedal, se namerava vrniti k staremu, umirjenemu načinu življenja. To vključuje veliko ribarjenja, je razložil Clark. "Z očetom sva vedno ribarila skupaj in na to imam odlične spomine. To mi bo pomagalo še naprej brezskrbno početi, kar rad počnem, in uživati čas s sinom in družino,"je povedal srečnež.