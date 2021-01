Moški v Nemčiji našel skriti 'zaklad', a bo verjetno ostal praznih rok

Leta 2016 je eden od zaposlenih pri podjetju za urejanje okolice na pokopališču v mestu Dinklage na severozahodu Nemčije čistil grmovje in odstranjeval korenine, ko je našel plastične zabojčke, v njih pa kopico zlatih kovancev in gotovine. O svojem odkritju je takoj obvestil policijo, poroča Deutsche Welle.

Naslednji dan so s sodelavci v zelenju, ki so ga že odstranili in odpeljali z lokacije, našli še več škatel – vsega skupaj okoli pol milijona evrov v zlatu in gotovini. Na nekaterih kovancih je bil žig iz leta 2016, kar nakazuje na to, da so bili zakopani šele pred kratkim.

Latništvo nad najdbo je začasno prevzelo mesto, ki pa lastnika zakopanega zaklada ni uspelo izslediti. Namesto, da bi polovico vrednosti najdbe, kakor to predpisuje zakon, prepustili najditelju, pa so celoten izkupiček obdržali.

Moški se je zato odločil, da bo mesto tožil – navsezadnje je denar in kovance našel on in če se lastnik v šestih mesecih ni javil, potemtakem vse to pripada njemu, trdi. Zaprosil je tudi za brezplačno pravno pomoč pri tožbi.