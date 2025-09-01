Moški v spodnjem perilu skrival nakit, vreden 10 milijonov evrov

Policisti so v soboto med rutinsko kontrolo na železniški postaji Gare de Lyon preiskali dva moška. Pri enem so opazili, da v spodnjem perilu skriva nogavico z luksuzno uro in številnimi kosi nakita.

Med plenom so bili tudi ogrlica, vredna približno pet milijonov evrov, uhani, vredni več kot dva milijona evrov, in prstan, ocenjen na milijon evrov, poročajo francoski mediji.