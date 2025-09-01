Svetli način
Tujina

Moški v spodnjem perilu skrival nakit, vreden 10 milijonov evrov

Pariz, 01. 09. 2025 15.46 | Posodobljeno pred 12 dnevi

Francoski policisti so konec tedna med kontrolo na železniški postaji v Parizu prijeli potnika, ki je v spodnjem perilu skrival nakit v vrednosti skoraj deset milijonov evrov. Sprožili so preiskavo v zvezi s krajo luksuznega nakita, ki naj bi jo zagrešila organizirana tolpa.

Policisti so v soboto med rutinsko kontrolo na železniški postaji Gare de Lyon preiskali dva moška. Pri enem so opazili, da v spodnjem perilu skriva nogavico z luksuzno uro in številnimi kosi nakita.

Med plenom so bili tudi ogrlica, vredna približno pet milijonov evrov, uhani, vredni več kot dva milijona evrov, in prstan, ocenjen na milijon evrov, poročajo francoski mediji.

Nakit (slika je simbolična).
Nakit (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock

Moška, sicer stara znanca policije, sta imela poleg nakita pri sebi v kovčku tudi električni brusilnik.

Pariz nakit policija
