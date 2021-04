V streljanju v skladišču Fedexa v Indianapolisu naj bi umrlo najmanj pet ljudi

Policisti so potrdili, da gre za dogodek z "več žrtvami" , niso pa razkrili, koliko ljudi je bilo ustreljenih, niti kako hude so stopnje njihovih poškodb.

Fotografije in posnetki s kraja dogodka kažejo, da je dostop do parkirišča pred stavbo zaprt s policijskim trakom, dlje časa je bila v obe smeri zaprta tudi bližnja avtocesta.

Priče: Ljudje so bežali v svoje avtomobile

Ko so zaslišali strele, so se uslužbenci skrili. Moški je stal le nekaj metrov stran od njih. "Šel sem do vhodnih vrat in videl moškega z nekakšno puško, avtomatsko, streljal je vsepovprek," je za WISH-TV povedal Jeremiah Miller."Takoj sem se sklonil, strah me je bilo. Prijateljeva mama je prišla po nas in nam rekla, naj gremo z njo v avto."

Še ena priča je povedala, da strelca ni videla, je pa na parkirišču videla truplo. "Streljanje se je začelo na parkirišču ter se nadaljevalo v stavbi in nato spet na parkirišču. Ljudje so bežali v svoje avtomobile in vozili stran, zato je streljal tudi nanje."

Ian Johnston je povedal, da mu je žena, ki dela v Fedexu, poslala sporočilo, da pred stavbo nekdo strelja. "Nekaj časa sva bila na zvezi, nato pa je vse potihnilo. Prišel sem sem, da bi videl, kaj se dogaja, in takrat mi je napisala, da je z njo vse v redu," je povedal na kraju dogodka.

Paraminder Singh pa je povedal, da je bila njegova nečakinja v svojem avtomobilu, ko je moški začel streljati. Ranjena je bila v roko, odpeljali so jo v bolnišnico. Tam ga je poklicala in mu povedala za streljanje. "Klicala me je, ko sem spal, in rekla, da je nekdo streljal v stavbi Fedexa. Zato smo se iz Brownsburga pripeljali sem," je še dejal.